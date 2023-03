Coupe CAF: l’ASEC Mimosas en quarts de finale, les résultats de la 5è journée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la cinquième journée des phases de groupe de la Coupe CAF.

Le Tout-Puissant Mazembe a subi ce dimanche sa quatrième défaite en Coupe de la Confédération de la CAF. Les Corbeaux de Lubumbashi se sont en effet incliné face au Real Bamako (2-1), à l’occasion de la cinquième journée du groupe D. Un nouveau revers pour les Congolais qui disent adieu à leur campagne continentale, eux qui ont été reversés de la Ligue des champions.

Même destin pour les Maliens de Real Bamako qui quittent la compétition malgré leur victoire contre le TPM, conséquence du succès des Tanzaniens de Young Africans qui ont validé leur billet pour les quarts de finale en faisant chuter l’US Monastir (2-0), déjà qualifiée.

Tout est également scellé dans le groupe B. Bien que les Nigérians de Rivers United aient été tenus en échec à domicile par les Diables Noirs (2-2), ils se qualifient en même temps qu’ils éliminent les Congolais. L’autre club de la RDC, le DC Motema Pembe subit la même peine, battu 2-1 en Angola, où le match a été délocalisé, par l’ASEC Mimosas sur un doublé d’Aubin Kramo (27e, 90e). Les Ivoiriens sont donc assurés de voir les quarts de finale !

Les FAR Rabat ont également rempli leur objectif dans le groupe C. Les Marocains ont remporté le choc à domicile contre le Pyramids FC (1-0) grâce à un but libérateur d’Ahmed Hammoudan (61e). En revanche, les Égyptiens sont rejoints par leurs compatriotes du Future FC, qui ont déroulé 3-0 contre l’ASKO Kara. Le choc 100% égyptien Pyramids-Future lors de la dernière journée s’annonce déterminant.

Enfin, dans le groupe A, l’USM Alger a assuré l’essentiel en arrachant l’égalisation à l’extérieur contre Saint-Éloi Lupopo (1-1). Junior Aubiang avait ouvert le score pour les Congolais (72e), mais un but contre son camp de Kateregga au bout du temps additionnel (90e+5) a permis à l’USMA d’arracher un point. Les Algériens pourront se contenter d’un match nul à domicile contre Al Akhdar lors de la dernière journée pour se qualifier. Cette mission, les Sud-Africains l’ont déjà remplie malgré leur défaite surprise 4-1 face aux Libyens. Le verdict final sera connu le 2 avril.

Les résultats de la 5è journée:

