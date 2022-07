Coupe CAF: éliminé en demi-finale, le TP Mazembe accuse la RSB de tentative de corruption

Largement battu par la RS Berkane (4-1) en demi-finale retour de la Coupe de la CAF, le TP Mazembé a apparemment trouvé le responsable de ce naufrage en terre marocaine. Les Congolais accusent leur préparateur physique, le Français Alexandre Coppolani, de tentative de corruption au profit de la RSB

C’est une affaire qui fait grand bruit au sein de la communauté sportive tant africaine qu’européenne. Éliminé de la Coupe de la CAF après sa lourde défaite face à la Renaissance sportive de Berkane (4-1), le TP Mazembe accuse le camp d’en face de tentative de corruption. Les Congolais qui ont limogé leur préparateur physique, le Français Alexandre Coppolani, accusent ce dernier d’avoir tenté de corrompre leur gardien de but au profit du club chérifien.

L’affaire devant les instances internationales

Mais Alexandre Coppolani ne s’est pas laissé faire et a porté l’affaire devant les instances internationales et devant la justice française. Dans sa plainte à la FIFA, le technicien français explique, preuves à l’appui, que son contrat court jusqu’en 2024 et que son licenciement est abusif.

Par ailleurs, l’ancien préparateur physique des Corbeaux a déposé une plainte devant la justice française contre le manager général du club ainsi que le gardien de Mazembe pour diffamation et non-assistance à personne en danger devant des menaces et pressions.

Une grosse affaire que va devoir trancher la FIFA qui a souvent donné raison aux techniciens expatriés licenciés par les équipes du continent. L’instance faîtière a récemment condamné le Cameroun à verser une lourde indemnité à son ex-sélectionneur, Antonio Conceiçao, viré après la CAN 2022 et remplacé par l’ancien capitaine des Lions Indomptables Rigobert Song.