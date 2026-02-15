Benin Web TV
LIVE

Coupe CAF – CRB 2-1 Otoho : Bandiougou Diallo réduit le score

68e minute : après une longue période de tenue du ballon et d’efforts répétés, les joueurs de l’AS Otoho ont finalement trouvé la faille et réduit l’écart au tableau d’affichage.

Le · MàJ le
Football
209vues
Coupe CAF – CRB 2-1 Otoho : Bandiougou Diallo réduit le score
Publicité
1 min de lecture
Google News

68e minute : après une longue période de tenue du ballon et d’efforts répétés, les joueurs de l’AS Otoho ont finalement trouvé la faille et réduit l’écart au tableau d’affichage.

Sur une action bien construite, Charles Atipo a adressé un centre précis dans la surface. Bandiougou Diallo a anticipé la trajectoire, a pris le dessus sur un défenseur adverse et, d’une légère déviation du pied, a envoyé le cuir au fond des filets.

Le score devient ainsi CR Belouizdad 2-1 AS Otoho, un but qui relance totalement la fin de rencontre et donne des raisons d’espérer à l’équipe visiteuse pour les dernières minutes.

Publicité

Articles liés

AS FAR qualifié pour les quarts de la LDC CAF après un nul contre Al AhlyFootball : CR Belouizdad bat l’AS Otoho et prend la tête du CC CAFAlex Iwobi atteint 100 matchs avec FulhamLigue 1 J22 Lyon-Nice quelle chaîne TV
Merci pour votre lecture — publicité