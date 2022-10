Coupe CAF: choc 100% ivoirien, du lourd pour la Tunisie, le tirage au sort du tour de cadrage

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce mardi au tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Plusieurs chocs des titans sont au programme.

Dernière étape avant les phases de groupe de la Coupe CAF, le tour de cadrage aura lieu les 2 et 9 novembre 2022 en manche aller/retour. Il opposera les 16 clubs qualifiés à l’issue du 2è tour préliminaire aux 16 équipes reversées de la Ligue des champions. Ce mardi, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de ce tour qualificatif.

Un tirage qui a accouché de beaux duels en perspective. Club tunisien, l’US Monastir a hérité de la Renaissance Sportive de Berkane. Tenant du titre, le club marocain part favori dans cette double confrontation contre les Tunisiens même si tout reste possible dans cette bataille maghrébine.

Eliminé de la Ligue des champions, le TP Mazembe va tenter de s’offrir une nouvelle chance en Coupe CAF. Les Congolais se mesureront au club sud-africain de Royal AM FC. L’USM Alger a également hérité d’une équipe de la nation arc-en-ciel, le Cape Town CFC. En Afrique de l’Ouest, on assistera à un duel 100% ivoirien entre l’ASEC Mimosas et Gagnoa SC.

Les affiches entre Djoliba et les FAR Rabat et entre Young Africans et le Club Africain promettent également d’être électriques. A noter que les 16 qualifiés rejoindront la phase de groupes de la compétition continentale.

Le programme du tour de cadre de la Coupe de la Confédération