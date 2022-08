Coupe CAF: Buffles FC vs Kallon FC, les affiches du 1er tour préliminaire

Vice-champion du Bénin, Buffles FC va affronter le club sierra-léonais de Kallon FC au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Prévu lundi puis reporté, le tirage au sort de la Coupe de la CAF s’est finalement tenu ce mardi au Caire en Egypte. Un tirage qui a accouché de grandes retrouvailles et de gros duels en perspective. Tenant du titre et exempté du premier tour, la Renaissance sportive de Berkane fera face au gagnant du match entre les Nigérians du Kwara United FC et les Burkinabè de l’AS Douanes.

Habitué de ces compétitions africaines, Buffles FC doit de son côté disputer le premier tour de ses phases qualificatives. Le club vice-champion du Bénin affrontera les sierra-léonais de Kallon FC. En cas de qualification, les fauves du septentrion se mesureront au vainqueur de l’autre rencontre entre les égyptiens de Future FC et les ougandais de Bul FC.

Dans les autres rencontres de ce premier tour préliminaire de la Coupe CAF, Mbabane (Eswatini) défiera les sud-africains de Royal AM. Le club vainqueur de cette double confrontation retrouvera au second tour les zambiens de Zesco United (exempté du premier tour).

6 équipes sont épargnées des rencontres du 1er tour: USM Alger, la JS Saoura, Sagrada Esperança, Diables Noirs, DCMP, le FC Pyramids, Hearts of OAK, la RS Berkane, Marumo Gallants FC, Azam FC, le CS Sfaxien, le Club Africain et Zesco United. Les matchs se dérouleront en double confrontation avec la phase aller qui aura lieu du 9 au 11 septembre et entre le 16 et le 18 septembre pour les rencontres retour. Ensuite, le deuxième tour préliminaire se tiendra du 7 au 9 octobre (aller) et du 14 au 16 octobre (retour).

Les affiches du 1er tour préliminaire de la Coupe de la CAF

Les affiches du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF