Coupe CAF: Berkane massacré d’entrée, les Congolais en force, les résultats du 2è tour aller des préliminaires

Plusieurs rencontres ont eu lieu ce weekend à travers les pelouses africaines, comptant pour la phase aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Découvrez les résultats des matchs disputés.

A l’instar de la Ligue des champions africaine, la phase aller du second tour préliminaire de la Coupe CAF a donné ce weekend son verdict. Tenant du titre et grand favori pour la qualification en phase de groupe, Wydad Casablanca a fait une grosse chute au Nigéria. Le club marocain a en effet concédé une lourde défaite contre Kwara (3-1). Si le géant nord-africain va devoir remonter deux buts lors de la manche retour dans une semaine, les autres clubs de cette partie du continent n’auront pas ce souci à se faire.

Autre représentant du royaume chérifien, l’AS FAR n’a pas fait dans la dentelle face aux Ghanéens d’Ashanti qu’il a massacré sur le score sans appel de 4-0. L’USM Alger s’est également offert une précieuse victoire au Togo contre l’ASC Kara (2-0) sur un CSC et un penalty. A noter aussi la belle sortie des clubs congolais, Saint-Eloi Lupopo qui s’est imposé face à Sagrada Esperança (2-0) et DC Motema Pembe qui a pris un petit avantage à l’extérieur contre le club seychellois de St Michel United (1-0).

Les résultats du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération :

Dimanche

Elgeco Plus (MAD) 1–3 Marumo Gallants (AFS)

Fasil Kenema SC (ETH) 0–0 CS Sfaxien (TUN)

Royal AM FC (AFS) 0–0 Zesco United (ZAM)

Kwara United (NGA) 3–1 RS Berkane (MAR)

ASCK (TOG) 0–2 USM Alger (ALG)

Kallon FC (SLE) 0–2 Future FC (EGY)

FAR Rabat (MAR) 4–0 Anglogold Ashanti Golden Boys Siguiri (AAGBS)(GUI)

Samedi

St Michel United (SEY) 0–1 DC Motema Pembe (RDC)

Association Sportive de Kigali (RWA) 0–0 Al-Nasr (LBY)

Ferroviario Da Beira (MOZ) 2–1 Diables Noirs (CGO)

Saint-Eloi Lupopo (RDC) 2–0 Sagrada Esperança (AGO)

SC Gagnoa (CIV) 1–0 JS Saoura (ALG)

AS Real (MLI) 3–0 Hearts of Oak (GHA)

Hilal Alsahil (SOU) 0–2 Pyramids FC (EGY)

Kipanga FC (ZAN) 0–0 Club Africain (TUN)

Al-Akhder (LBY) 3–0 Azam FC (TAN)