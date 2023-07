Coupe CAF 2023: ASC Kara vs AFAD, voici le tirage au sort du premier tour préliminaire

Le tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe de la CAF et de la Ligue des Champions, a été effectué ce mardi au Caire en Egypte. Et l’équipe togolaise, ASC Kara affrontera l’AFAD de la Côte d’Ivoire lors de cette compétitions continentale.

Les Chauffeurs de l’ASCK sont désormais fixés sur leurs sorts. Ils croiseront leurs crampons avec l’AFAD de la Côte d’Ivoire lors des éliminatoires de la Coupe CAF. Une opportunité pour les joueurs togolais de démontrer leur talent et de défendre les couleurs de leur pays sur la scène continentale. Si ASCK parvient à se qualifier, un autre défi l’attend, celui du vainqueur du match entre l’Amicale des Douanes de la Mauritanie et la SOAR de la Guinée.

D’autres part, le club togolais ASKO, représentant en Ligue des Champions, se mesurera à un adversaire redoutable lors du premier tour. En effet, il affrontera les Forces armées royales du Maroc (AS FAR), une équipe solide du royaume maghrébin. En cas de victoire, ASKO va se confronter à un autre adversaire maghrébin. Ce sera le vainqueur du match entre le CS Constantine d’Algérie et l’Etoile Sportive du Sahel de Tunisie.

Les supporters togolais attendent avec impatience le début des éliminatoires de la Coupe CAF, prévu pour le 18 août prochain, et la Ligue des Champions, qui débutera le 15 septembre 2023. La tension monte à mesure que les équipes se préparent à en découdre sur le terrain, avec l’espoir de réaliser de belles performances et de faire briller les couleurs du Togo sur la scène africaine du football.

Voici le tirage au sort complet

Bendel Insurance (Nigeria) v ASO Chlef (Algeria)

FUS Rabat (Morocco) v AS Loto (Benin)

Casa Sports (Senegal) v Étoile Filante (Burkina Faso)

Arta Solar (Djibouti) v Horseed FC (Somalia)

Singida Big Stars (Tanzania) v JKU SC (Zanzibar)

Bahir Dar City (Ethiopia) v Azam FC (Tanzania)

Olympique Béja (Tunisia) v Abu Selim (Libya)

Kakamega Homeboyz (Kenya) v Al Hilal Benghazi (Libya)

Sekhukhune United (S. Africa) v Young Buffaloes (Eswatini)

Cano Sport (Eq. Guinea) v Maestro United (Zambia)

Ferroviário de Maputo (Mozambique) v Belle Lumière (Comoros)

Gaborone United (Botswana) v Elgeco Plus (Madagascar)

AS Douanes (Mauritania) v SOAR (Guinea)

ASC Kara (Togo) v AFAD Djékanou (Ivory Coast)

Milo FC (Guinea) v Dreams FC (Ghana)

AS Douanes (Niger) v Kallon FC (Sierra Leone)

Watanga FC (Liberia) v Stade Malien (Mali)

Hay El Arab (Sudan) v Aigle Noir (Burundi)

Haidoub (Sudan) v Al-Merrikh Juba (South Sudan)

Académica do Lobito (Angola) v La Passe (Seychelles)

