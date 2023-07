Coupe CAF 2023-2024: Loto Popo vs FUS Rabat, le tirage au sort du premier tour préliminaire

Vice-champion du Bénin en titre, Loto Popo va affronter le club marocain de FUS Rabat au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le tirage au sort complet a été effectué ce mardi au Caire, en Egypte.

Les clubs africains en lice pour la phase finale de la Coupe de la Confédération de la CAF sont désormais fixés sur leur sort. Le tirage au sort du premier tour préliminaire de la compétition continentale a été effectué ce mardi. C’est le siège de l’instance panafricaine au Caire en Egypte qui a servi de cadre à la cérémonie.

Les Algériens de l’ASO Chlef croiseront les crampons avec les Nigérians de Bendel Insurance lors de ce premier tour des préliminaires. Toujours éliminé dès le premier tour des compétitions africaines de clubs, Loto-Popo FC du Bénin hérite des Marocains du FUS de Rabat. Un gros client pour les vice-champions béninois qui vont devoir se surpasser pour espérer se qualifier pour le prochain tour.

Les togolais d’ASCK se mesureront à l’Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) de la Côte d’Ivoire. Les Sénégalais de CS de Ziguinchor vont quant à eux défier les Burkinabé de l’Etoile Filante. Dream FC du Ghana va en découdre avec Milo FC de la Guinée. Les matchs aller de ce premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF se dérouleront les 18, 19 et 20 août 2023. Quant aux matchs retour, ils auront lieu les 25, 26 et 27 août.

Premier Tour Préliminaire Coupe de la Confédération CAF :

Bendel Insurance (Nigeria) – ASO Chlef (Algérie)

FUS Rabat (Maroc) – AS Loto FC (Bénin)

CS de Ziguinchor (Sénégal) – Etoile Filante (B. Faso)

Arta Solar7 ( Djibouti) – Horseed SC (Somalie)

Singida Biga Stars (Tanzanie) – JKU SC (Zanzibar)

Bahir Dar City SC (Ethiopie) – Azam FC (Tanzanie)

Olympique de Béja (Tunisie) – Abo Selim (Libye)

kakamega H. (Kenya) -El Hilal (Libye)

Sekhukhune United (Afrique du Sud) – Young Buffaloes (Eswatini)

Cano Sport (G. Equatoriale) – Maestro United (Zambie)

F. de Maputo (Mozambique) – Belle Lumière (Comores)

Gaborone United (Botswana) – Elgeco Plus (Madagascar)

Aml. des Douanes (Mauritanie) – SOAR (Guinée)

ASCK (Togo) – AFAD (Côte d’Ivoire)

Milo FC (Guinée) – Dream FC (Ghana)

AS Douanes (Niger) – Kallon FC (Sierra Leone)

Watanga (Liberia) – Stade Malien (Mali)

Hay El Arab (Soudan) – Aigle Noir (Burundi)

Hiadoub (Soudan) – El Merrieckh Juba (Soudan du Sud)

APC Lobito (Angola) – La Passe FC (Seychelles)

