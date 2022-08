Coupe arabe U17: le Maroc écarte les Comores et file en quart de finale

Le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe arabe U17 Algérie 2022 après sa victoire face aux Comores (1-0) en troisième journée du groupe C, mercredi.

Les Lionceaux de l’Atlas vont également disputer le second tour de la Coupe arabe U17 2022 qui se déroule en Algérie. L’équipe marocaine s’est en effet qualifiée pour les quarts de finale du tournoi après sa victoire face aux Comores (1-0), mercredi soir lors de la troisième journée du groupe C. L’unique but de la rencontre a été marquée par Adam Chekir à la 83e minute de jeu.

Avec cette victoire précieuse, la deuxième consécutive, les Marocains arrachent la deuxième place du groupe C (6 points) qualificative pour les quarts avec l’Irak (1er, 7 points). Les îles Comores (3e, 3 points) et la Mauritanie (4e avec zéro points) sont éliminées, les deux équipes s’étant neutralisées pour leur dernier match de poule (1-1).

En quart de finale, le Maroc croisera les crampons avec le premier du groupe D, tandis que l’Irak jouera sa qualification pour les demi-finales contre le vainqueur entre l’Egypte et la Syrie ou entre le Liban et l’Arabie Saoudite.

Dans le groupe B, la sélection tunisienne s’est qualifiée pour les quarts de finale en parvenant à décrocher son premier succès aux dépens de son homologue omanaise (2-1). Le Yémen et la Libye se sont, quant à eux, neutralisés en concédant le nul (1-1). Les Aiglons de Carthage retrouveront en quart l’Algérie qui a fait un carton dans le groupe A avec trois victoires en autant de sorties.