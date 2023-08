Coupe Arabe des clubs champions: Cristiano Ronaldo offre la qualification à Al Nassr

Alors qu’Al Nassr était virtuellement éliminé de la Coupe Arabe des clubs champions, ce jeudi soir, Cristiano Ronaldo a surgi pour offrir l’égalisation face à Zamalek (1-1). Grâce à ce nul, le club saoudien se qualifie pour le tour suivant de la compétition et peut donc remercier son portugais.

La légende portugaise Cristiano Ronaldo a encore frappé. Ce jeudi, Al Nassr était opposé au club égyptien de Zamalek pour son troisième match de la Coupe arabe des clubs champions. Auteur d’un nul et d’une victoire pour ses deux premiers matchs, le club saoudien n’avait besoin que d’un nul pour se qualifier au tour suivant. Le deuxième de la dernière édition de la Saudi Pro League a frôlé la catastrophe, mais a finalement pu compter sur le quintuple Ballon d’Or pour décrocher le score de parité (1-1).

Après une première mi-temps sans but, c’est Zamalek qui ouvrait le score à la 53e minute, grâce à Zizo sur penalty (1-0). Dos au mur, Al Nassr est allé à l’abordage pour tenter d’égaliser mais ne trouvait pas la faille, malgré l’entrée en jeu de la nouvelle recrue, Sadio Mané. Et comme très souvent, c’est Cristiano Ronaldo qui va revêtir la cape du héros, pour sauver son équipe dans les derniers instants du match.

Sur une longue passe, Ghislain Konan réussit à trouver CR7 dans le cadre adverse. Le quintuple Ballon d’Or s’élevait alors dans les airs, au milieu de deux adversaires, pour catapulter le ballon dans les filets (1-1, 87e). Grâce à ce but de sa superstar, Al Nassr, se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition et rejoint Al-Ittihad de Karim Benzema et N’Golo Kanté.

RONALDO QUI OFFRE LA QUALIFICATION À AL NASSR DANS LES DERNIÈRS INSTANTS



QUI D'AUTRE QUE LUI ????? pic.twitter.com/deN92zJYc7 — 𝐘𝐀𝐙𝐈𝐃 🇹🇳🇬🇷 (@yazid_m13) August 3, 2023

