Coup dur pour le Maroc: Imran Louza forfait pour la Coupe du monde 2022

Victime d’une fracture de la cheville, mercredi dernier, lors de la défaite de Watford face à Millwall (0-3) en Championship, Imran Louza est officiellement forfait pour la Coupe du monde 2022.

Les prières des supporters marocains ne serviront finalement à rien. Imran Louza est officiellement forfait pour la Coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre-18 décembre). Le milieu de terrain de Watford, blessé mercredi dernier, lors de la défaite de son équipe face à Millwall (0-3) en Championship, ne sera pas de retour avant la fin du mondial qatari.

C’est le Lion de l’Atlas qui a confirmé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, mettant en avant la gravité de sa blessure. «Des nouvelles dures à accepter (…) L’un de mes rêves les plus grands s’est envolé. Je n’ai pas d’autre choix que de me relever et de me battre», a notamment commenté le Marocain, formé au FC Nantes, une équipe avec laquelle il a disputé une soixantaine de matches en Ligue 1.

Mercredi dernier, l’entraineur des Hornets avait déjà annoncé les couleurs sur le cas de son joueur. « Perdre Imrân a été un coup dur… A ce stade, nous ne pouvons qu’espérer que ce n’est pas une grosse blessure, et ensemble nous devons faire face à toute cette situation avant la pause de la Coupe du monde« , avait déclaré Slaven Bilic en zone mixte, à la fin de la rencontre.

Un gros coup dur pour le sélectionneur national du Maroc, Walid Regragui, qui va faire sans l’un de ses meilleurs atouts en milieu de terrain. Le joueur de 23 ans compte dix sélections avec les Lions de l’Atlas. Pour rappel, l’équipe chérifienne est logée dans le groupe F du Mondial avec la Belgique, le Canada et la Croatie. Les Marocains débuteront leur compétition le 23 novembre face aux Croates d’un certain Luka Modric, le meneur de jeu du Real Madrid.