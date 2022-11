Coup dur pour le Maroc: Amine Harit forfait pour le Mondial 2022

Sorti sur civière dimanche face à Monaco en L1, « victime d’une très grosse blessure », le joueur de l’OM, Amine Harit est forfait pour la Coupe du monde 2022. Un gros coup dur pour le Maroc qui sera privé de l’un de ses tauliers au Qatar.

Le verdict est tombé pour Amine Harit. Convoqué avec le Maroc pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), le joueur des Lions de l’Atlas est forfait pour cette compétition. Sorti sur civière dimanche lors du choc OM-Monaco (3-2) en Ligue 1, le Marocain souffre d’une grosse blessure au genou, comme l’a confirmé ce lundi les Phocéens dans un communiqué.

«Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche», a annoncé l’OM sur ses comptes sociaux. «Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains.»

Une très mauvaise nouvelle pour le sélectionneur national, Wald Regragui, qui avait retenu le Marseillais dans sa liste des 26 joueurs convoqués pour le Mondial. Pour rappel, l’équipe chérifienne est logée dans le groupe F aux côtés de la Croatie, de la Belgique et du Canada.

Communiqué médical : Amine Harit — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 14, 2022