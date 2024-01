« Coup du marteau », deux zougloumen revendiquent la paternité du concept

- Publicité-

Une nouvelle affaire de plagiat alimente le show-biz ivoirien. Cette fois-ci, deux artistes zouglou revendiquent la paternité du concept « coup du marteau ». Il s’agit d’un feat du beatmaker Tamsir et la Team Paiya.

Très mécontents d’avoir été victimes de plagiat, Dj Karoza et Del Pocko ont alerté l’opinion publique, affirmant avoir déjà déclaré leur chanson au Burida.

« … j’aimerais dire à travers cette vidéo à Tamsir que franchement, je ne suis pas content. Parce que normalement, quand on triche sur le morceau de quelqu’un, c’est parce que c’est bon qu’on le triche, ça fait plaisir, mais quand on veut tricher aussi, on vient voir ces artistes-là pour dire les gars, votre beat-là, je veux prendre ça pour faire quelque chose…« , a expliqué Tamsir, lors de son passage à la NCI.

Selon lui, il se serait inspiré du bruit des vuvuzélas lors des grands matchs pour créer ce concept. Del Pocko, porte-parole du groupe, confond les propos de Tamsir et les traite de mensonge. « … entre-temps normalement au Burida, ça là ça ne se fait pas, tu viens nous aviser et puis on fait le way (la collaboration) tranquillement…« .

- Publicité-

Pour prouver leur bonne foi, c’est séance tenante que les deux zougloumen ont entonné leur version du « coup du marteau » qui semble identique au beat du « coup du marteau » de Tamsir et la Team Paiya.