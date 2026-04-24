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Coup d’État déjoué au Bénin: un militaire présumé soutien des putschistes jugé par la CRIET

Un militaire présumé soutien des putschistes impliqués dans la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 a été présenté ce vendredi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Cette audience s’inscrit dans le cadre des poursuites engagées contre des personnes suspectées d’avoir pris part ou apporté un appui logistique aux auteurs du mouvement insurrectionnel déjoué.

Identifié par les enquêteurs comme étant un élément qui aurait entretenu des liens avec les milieux militaires à l’origine de la crise de fin d’année, le prévenu a été placé en détention après son arrestation. Lors de sa comparution, les charges retenues contre lui ont été rappelées clairement : complicité en lien avec une entreprise subversive contre l’ordre constitutionnel, en plus de son statut d’agent des forces armées.

La Cour a procédé à l’audition du suspect, qui a répondu aux questions des magistrats. Des éléments de contexte, issus de l’instruction, ont été examinés, notamment des communications et contacts présumés entre l’inculpé et d’autres personnes impliquées dans la tentative de putsch.

À l’issue des débats préliminaires, la Cour a décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, afin de permettre aux parties d’approfondir leurs observations et aux magistrats d’analyser l’ensemble des pièces du dossier.

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