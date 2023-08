Coup d’État au Niger : Zazia Bazoum réclame son père « séquestré »

- Publicité-

La fille du président nigérien, Mohamed Bazoum, exprime la demande de « libération » de son père dans une lettre ouverte publiée par Le Figaro le mardi 22 août 2023.

Dans trois jours, cela fera un mois que la junte nigérienne a déchu le président du Niger du pouvoir. Depuis le 26 juillet, l’homme, son épouse et leur fils ont perdu leur liberté de déplacement. Face à cela, Zazia Bazoum Mohamed demande à la communauté mondiale de les libérer.

Mi-août, Zazia Bazoum Mohamed avait déjà présenté une plainte au journal britannique The Guardian. Au moment du coup d’État au Niger, elle était en vacances en France et critiquait les conditions de détention de sa famille, qu’elle considère comme « inhumaines ».

Dans le Figaro, Zazia Bazoum Mohamed exprime sa gratitude à ceux qui ont répondu à son cri initial, grâce à eux, « le médecin de la famille est autorisé à leur rendre visite occasionnellement et à leur fournir quelques vivres ». Selon elle, le compteur électrique est toujours délibérément éteint. Son père, sa mère et son frère sont « enfermés dans une résidence en béton où les températures peuvent dépasser 40 degrés (et) ils sont assez souvent privés d’eau pour se laver ou se rafraichir ».

Enfin, la fille du président considère les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) comme des « preneurs d’otages » et critique les actions du Général Tiani, chef du CNSP. « Les preneurs d’otages eux sont déjà en contact avec Wagner au Mali. […] Il faut obtenir le retour de Mohamed Bazoum en tant que président de la République. » A-t-elle conclu.