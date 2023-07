Coup d’État au Niger: deux réunions de crise annoncées à Abuja

La destitution de Mohamed Bazoum de la tête du Niger préoccupe la CEDEAO et l’UEMOA dont il est d’ailleurs le président. Après l’annulation d’une mission de la CEDEAO au Niger, deux réunions sont en vue ce weekend.

La CEDEAO et l’UEMOA vont se pencher sur la crise au Niger. De sources concordantes, les Chefs d’État des pays membres des deux Organisations vont se retrouver ce dimanche à Abuja. Le point le plus important inscrit à l’ordre du jour est bien entendu le coup d’État perpétré par les militaires au Niger.

Aux premières heures du coup d’État, la CEDEAO a exprimé ses vives contestations. Le président Bola Tinubu a aussi dénoncé et rejeté l’acte des militaires nigériens.

La CEDEAO se retrouve face à un énième coup d’État dans la sous-région en peu de temps. Quand on sait qu’elle n’est pas arrivée à faire plier Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Mamadi Doumbouya en Guinée, on peut dire que la mission s’annonce bien compliquée pour la CEDEAO au Niger.