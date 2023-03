Coup de théâtre: le match Rwanda-Bénin finalement à Kigali

Annoncé à Cotonou en raison de la qualité des structures d’hébergement à Huye, où devrait se dérouler la rencontre, le match Rwanda-Bénin comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 aura finalement lieu au stade Pelé à Kigali, a annoncé la CAF dans un communiqué.

« Suite à une vérification sur l’état actuel des structures d’hébergement à Huye, nous avons remarqué que les hôtels existants restent toujours en dessous de la norme requise. En conséquence, nous avons le regret de vous informer que la CAF a pris la décision » de révoquer « l’approbation d’un match pour l’utilisation du stade Huye (Huye) lors des éliminatoires de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, journée 4.

En raison de la proximité du match, imposer le Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou à Cotonou (Bénin) accueille le groupe de la CAN Côte d’Ivoire 2023 4e jour de match des éliminatoires de l’étape – Groupe L – Rwanda contre Bénin« , avait annoncé la CAF, mercredi, dans une lettre adressée aux Fédérations béninoise et rwandaise.

Seulement deux jours plus tard, l’instance faîtière du foot africain pond un autre communiqué qui indique cette fois-ci que la rencontre aura bel et bien lieu à Kigali, la capitale rwandaise. Dans sa note, la CAF annonce que ce choc entre les Guépards et les Amavubi, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023, « sera joué au stade Pelé Kigali, le mardi 28 mars, à la stricte condition qu’aucun supporter n’y assiste, étant précisé que ledit stade reste par ailleurs suspendu jusqu’à nouvel ordre ».

Pour rappel, le Bénin est dernier de la poule L avec un seul point, après son nul pénible face au Rwanda (1-1), lundi. Contre les Amavubi, les Guépards doivent arracher la victoire pour continuer à espérer de se qualifier pour la phase finale en Côte d’Ivoire.

Umukino uzahuza Amavubi na les Guépards uzaba ku wa kabiri tariki 28/03/2022 kuri stade yitiriwe Pelé ya Kigali.

Andi makuru tuzagenda tuyabagezaho.

