Coup de filet contre le trafic de stupéfiants à Sékandji: 15 personnes interpellées

Une importante opération menée par les forces de sécurité à Sékandji a permis l’interpellation de 15 personnes mises en cause dans une affaire de trafic de stupéfiants.

Lancée sur la base de renseignements précis, cette intervention visait à démanteler un réseau de distribution et de circulation de drogues illicites dans la localité et ses environs. Les suspects ont été appréhendés lors de différents contrôles effectués par les services de police et les unités spécialisées.

Au cours des perquisitions, des quantités significatives de produits stupéfiants et des effets liés à leur commercialisation ont été saisis. Les personnes arrêtées sont gardées à vue en attendant la poursuite des procédures.

Les autorités poursuivent leurs diligences afin de retracer les ramifications de cette organisation et d’identifier d’éventuels autres complices.

Cette action s’inscrit dans la dynamique de renforcement des dispositifs de sécurité et de lutte contre la circulation des drogues sur l’ensemble du territoire national.

Elle illustre la détermination des forces de l’ordre à s’attaquer aux filières de stupéfiants, au moment où la question de la consommation et du trafic de ces produits reste au centre des préoccupations sociales et sécuritaires.