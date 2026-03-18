Côte d’Ivoire : Yann Gboho et Martial Godo pressentis pour renforcer l’attaque des Éléphants

La sélection nationale de football de Côte d’Ivoire pourrait bientôt voir débarquer deux nouvelles recrues au sein de son groupe : Yann Gboho et Martial Godo. Ces profils, ciblés depuis un certain temps par le staff des Éléphants, semblent désormais plus proches d’un engagement officiel.

Les deux joueurs évoluent en club en Europe et leur suivi remonte à plusieurs mois. Après avoir figuré dans une présélection, ils ont été informés il y a quelques semaines des contours du projet sportif porté par la fédération ivoirienne, signe d’un intérêt durable pour leur intégration.

L’éventuelle incorporation de Gboho et de Godo représente une véritable plus-value pour l’équipe nationale, en particulier dans la perspective d’un effectif à renforcer avant les échéances à venir.

Des profils complémentaires pour le secteur offensif

Sur le plan tactique, leur arrivée pourrait élargir les solutions du sélectionneur, permettant de varier les schémas et les combinaisons offensives. Yann Gboho apporte une finesse technique appréciable dans la construction, tandis que Martial Godo se distingue par son intensité et sa capacité à provoquer en profondeur.

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