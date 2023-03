Côte d’Ivoire vs Comores: Jean-Louis Gasset justifie les absences de Zaha et Seko Fofana

Jean-Louis Gasset était jeudi en conférence de presse. Et le sélectionneur de la Côte d’ivoire a expliqué les absences de plusieurs de ses cadres pour le choc contre les Comores, ce vendredi, en 3è journée de la CAN 2023.

Hôte de la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024), la Côte d’ivoire affronte les Comores ce vendredi au stade Bouaké. Un match comptant pour la troisième journée des éliminatoires. Distancés au classement par la Zambie, victorieuse du Lesotho (3-1), jeudi, les Éléphants visent les trois points de la rencontre pour recoller aux Chipolopolos.

Un défi pour les Ivoiriens qui vont devoir le relever sans plusieurs de leurs cadres. En effet, des tauliers du vestiaire dont le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, et les attaquants de, Crystal Palace, Wilfried Zaha, et Lille, Jonathan Bamba, ne seront pas de la partie. Des forfaits que certains qualifient de diplomatique surtout en ce qui concerne le cas de Bamba, longtemps réticent à répondre à l’appel du pays.

En conférence de presse jeudi, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, a répondu à ces différents dossiers sensibles. Sur les polémiques autour de l’ailier des Dogues, le technicien français a assuré qu’il n’y a aucun problème entre la Séléfanto et son joueur qui devrait faire ses grands débuts avec les Eléphants lors du prochain rassemblement en juin.

«J’ai travaillé avec Jonathan Bamba à l’AS Saint-Etienne et tout le monde est au courant. Je l’ai convoqué, il s’est blessé à la dernière minute du match à Toulouse, qu’il a fini. Il a ressenti une gêne, j’ai eu le docteur, le certificat médical, le président (lillois, ndlr) Olivier Létang, le directeur sportif Sylvain Armand et Jonathan Bamba qui était désolé de ne pas honorer sa première sélection», a déclaré Gasset.

Seko Fofana et Zaha au repos

Le technicien s’est en revanche montré moins convaincant concernant Fofana et Zaha, visiblement laissés au repos. «J’ai échangé avec les joueurs. J’ai décidé de ne pas convoquer les deux joueurs. J’aime avoir des joueurs qui sont disponibles physiquement à 100%. C’est mon choix. (…) Les vraies raisons, c’est entre les joueurs et moi», a éludé l’ex-coach de Bordeaux. Pour rappel, le match Côte d’Ivoire vs Comores se tiendra cet après-midi, à partir de 17 heures (GMT+1).