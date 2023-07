Côte d’Ivoire : voici le coût du mariage de Vitale et Marko Versace

Le coût de leur mariage célébré, il y a quelques semaines, à l’hôtel communal de Cocody a été révélé par la chanteuse Vitale, qui a rencontré Marko Versace.

Le samedi 15 juillet dernier, Vitale et Marko Versace ont célébré leur mariage devant leurs parents, amis et proches à l’hôtel communal de Cocody. La chanteuse ivoirienne voulait exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui étaient présentes à leurs côtés lors de la cérémonie civile et de la réception, deux semaines après leur union avec le chanteur Coupé-décalé, Marko Versace.

En effet, la chanteuse a exprimé sa gratitude aux artistes qui l’ont soutenu à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Sans oublier de dévoiler le montant énorme qu’elle a dépensé pour organiser ce mariage. Elle a déclaré que son mari et elle avaient réussi à organiser un événement mémorable avec un budget de 80 millions de FCFA.

Par la même occasion, Vitale a également présenté ses excuses à toutes les personnes qu’elle n’a pas pu convier à la fête de leur union. Ils ont finalement opté pour un mariage plus intime pour respecter leurs moyens financiers, malgré un budget initial de 200 millions de FCFA pour inviter tous leurs amis et connaissances. Elle a déclaré : « Nous vous présentons nos excuses à toutes les personnes que nous n’avons pas pu inviter parce que c’était une petite organisation, une petite cérémonie de 80 millions, et si nous devions inviter toutes nos connaissances et tous nos amis, nous devrions dépenser 200 millions FCFA, mais monsieur et moi, nous n’avions pas ce montant. »

Pour rappel, la chanteuse a suscité un grand intérêt avec son faux mariage avec Momo Wang, un jeune arrangeur.

