Côte d’Ivoire : une institutrice meurt dans un incendie à Gagnoa après avoir envoyé ses enfants en vacances

Une institutrice de 48 ans a perdu la vie dans un incendie survenu dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 à Gagnoa, en Côte d’Ivoire. Le drame s’est produit à son domicile, situé au quartier Barouhio.

Publié le 21 juin 2026 à 20:41 · Mis à jour le 21 juin 2026

Selon les informations rapportées par la presse ivoirienne, la victime avait envoyé ses enfants en vacances quelques heures avant le drame. Dans la nuit, un incendie s’est déclaré dans son habitation alors qu’elle s’y trouvait seule.

Les flammes se sont rapidement propagées dans la maison. Alertés, des riverains ont tenté de lui porter secours, mais l’enseignante n’a pas pu être sauvée. Son corps a été retrouvé sans vie après l’incendie.

Les causes exactes du sinistre n’ont pas été précisées. Une enquête devrait permettre d’établir les circonstances dans lesquelles le feu s’est déclaré.

Ce décès a provoqué une vive émotion dans le voisinage et au sein de la communauté éducative locale. La victime était connue comme enseignante et mère de famille.