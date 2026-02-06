Benin Web TV
Côte d’Ivoire : une dispute conjugale fait un mort à Tollakro

En Côte d’Ivoire, une altercation conjugale a coûté la vie au chef de famille dans le village de Tollakro, situé dans la commune de Tiassalé le jeudi 6 février 2026.

La victime, Yao Bah Étienne, 55 ans, saigneur d’hévéa et résident de la localité, aurait été mortellement blessée par son épouse, Yao Adjoua Martine, 51 ans, au cours d’une dispute survenue dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon des témoignages recueillis sur place par l’Agence Ivoirienne de Presse, le couple, connu pour des différends conjugaux récurrents, se serait une nouvelle fois livré à une vive altercation. La dispute aurait éclaté après que l’épouse, dans un accès de colère, a renversé un plat de riz préparé par leur fille âgée de 18 ans.

Tentant de calmer la situation, le quinquagénaire aurait fait une remarque à son épouse avant de quitter momentanément le domicile. C’est alors que cette dernière se serait emparée d’un morceau de bois pour le frapper à la tête.

Grièvement blessé, Yao Bah Étienne a été évacué vers le centre de santé d’Eticoon, à environ trois kilomètres du village, où son décès a été constaté à son arrivée. La gendarmerie, saisie des faits, a procédé à l’interpellation de la mise en cause. Une enquête a été ouverte pour homicide.

