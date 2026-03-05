Benin Web TV
Côte d’Ivoire : un présumé meurtrier arrêté lors d’une tentative de recrutement militaire

En Côte d’Ivoire, après deux mois de cavale, Sékou Dosso, 18 ans, présumé auteur de l’assassinat de Chaka Fofana, a été arrêté le 25 février au quartier CNPS de Man. Le jeune homme, présenté comme le chef d’un groupe impliqué dans l’attaque, a été interpellé au camp BSO alors qu’il tentait de se faire recruter pour le service militaire.

Société
Société
528vues
1 min de lecture
Selon le lieutenant Diaby Ibrahima, officier à la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), les faits remontent au 25 décembre 2025. Sékou Dosso et deux complices, identifiés comme Alassane K alias Alasko et un autre surnommé « Gazo », ont tendu une embuscade à Chaka Fofana alors qu’il rentrait chez lui à moto avec son petit frère. Après une première altercation, Alasko a porté plusieurs coups de poignard à la victime.

Malgré ses tentatives de fuite vers son domicile familial, Chaka Fofana est décédé avant l’arrivée à l’hôpital. Sa famille déplore la préméditation de l’attaque et le harcèlement dont il faisait l’objet avant le drame.

En cavale, Sékou Dosso avait continué à proférer des menaces dans le quartier. Repéré aux abords du camp BSO le 23 février, il avait d’abord échappé aux forces de l’ordre avant d’être finalement appréhendé le 25 février. Pour la famille Fofana, seule la justice pourra désormais apporter la vérité et soulager leur douleur.

