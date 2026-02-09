Côte d’Ivoire : un lourd bilan après une collision sur la route San Pedro–Sassandra

En Côte d’Ivoire, un grave accident de la circulation a fait plusieurs victimes, dimanche 8 février 2026, sur l’axe routier San Pedro–Sassandra. Le bilan provisoire fait état de 12 morts et de 5 blessés, dont 3 dans un état grave, selon les services de secours.

L’accident, impliquant un camion poids lourd et un véhicule de transport en commun de type Massa, s’est produit après le pont Brimé, à environ 20 kilomètres de San Pedro, sur une route très fréquentée reliant plusieurs localités côtières. D’après les premières informations sécuritaires, la violence du choc a causé d’importants dégâts matériels et un nombre élevé de victimes.

Les pompiers civils de San Pedro, rapidement intervenus, ont procédé à l’évacuation des blessés vers les centres de santé les plus proches, avec l’appui des forces de l’ordre qui ont sécurisé la zone pour faciliter les opérations de secours et le rétablissement progressif de la circulation. Les autorités précisent que ce bilan reste provisoire et pourrait évoluer en fonction de l’état de santé des blessés les plus graves. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes de la collision.

