Côte d’Ivoire : un gendarme condamné à 5 ans de prison ferme pour racket

Un adjudant de la gendarmerie a été condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 500 000 FCFA par le tribunal militaire d’Abidjan, après la diffusion virale d’une vidéo le montrant percevant de l’argent lors d’un contrôle routier à Abobo le 23 février 2026. La séquence, largement partagée sur TikTok, a déclenché une information judiciaire et conduit à l’identification formelle du sous-officier mis en cause.

Les faits se sont produits sur l’axe Abobo PK18, à proximité d’une enseigne commerciale. Au cours d’un contrôle de routine, un conducteur de tricycle a présenté ses pièces d’identité et, au même moment, a glissé un billet sous la couverture des documents. L’un des occupants du tricycle a filmé la scène, puis a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, où elle a suscité une vague d’indignation.

Identifié par les enquêteurs sous les initiales D.L.F.J.L., l’adjudant a d’abord nié les accusations lors de son audition. Confronté à l’enregistrement, il a ensuite reconnu les faits en qualifiant son comportement de « mauvaise manière de servir », après avoir tenté d’expliquer le geste comme un acte de clémence ou d’encouragement de la part du conducteur.

Procédure judiciaire et mesures disciplinaires

Le tribunal militaire a retenu contre lui les chefs d’extorsion de fonds et de violation des consignes de service. Lors de l’audience, la vidéo a été versée au dossier comme élément matériel déterminant pour établir la réalité des échanges monétaires au moment du contrôle. Le magistrat a infligé la peine maximale requise par le parquet militaire, assortie d’une amende de 500 000 FCFA.

Outre la peine criminelle, le dossier prévoit l’ouverture d’une procédure disciplinaire au sein des instances de la gendarmerie. Des sources judiciaires mentionnent la possibilité d’une sanction administrative sévère, pouvant aller jusqu’à la radiation, selon les suites de l’enquête interne et les conclusions du conseil de discipline compétent.

La diffusion rapide de la séquence a joué un rôle déterminant dans la saisine des autorités militaires et dans l’accélération des investigations. Le tribunal a ordonné l’affichage de la décision dans les différentes casernes afin d’informer le personnel sur les conséquences disciplinaires et pénales de tels agissements, et la peine prononcée.