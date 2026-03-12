Benin Web TV
Côte d’Ivoire : un garçon de 8 ans meurt noyé lors d’une partie de pêche

En Côte d’Ivoire, un enfant de 8 ans a trouvé la mort par noyade le 11 mars 2026 à Misséhi, un village situé à environ dix kilomètres de Sassandra. Il s’était rendu pêcher avec des camarades lorsqu’il a disparu dans une mare d’eau stagnante laissée sans surveillance.

Société
Selon les informations recueillies, le garçon et plusieurs enfants de son âge étaient partis attraper des silures dans cette étendue d’eau boueuse. À un moment donné, le petit a été porté disparu, suscitant l’inquiétude de ses amis qui ont aussitôt alerté les habitants du village.

Prévenus, les pompiers civils du Gboklê se sont rapidement rendus sur les lieux pour mener des recherches. Après avoir fouillé la zone, ils ont finalement retrouvé le corps sans vie de l’enfant, qui a ensuite été transféré aux pompes funèbres.

Ce drame survenu à Sassandra met une nouvelle fois en évidence les dangers que représentent les points d’eau non surveillés, même lorsqu’ils semblent peu profonds. Les noyades peuvent se produire en quelques instants, souvent hors de la vue des adultes, et concernent fréquemment les jeunes enfants.

Les autorités et les services de secours rappellent que la majorité des noyades impliquant des enfants pourraient être évitées. Une surveillance attentive des mineurs à proximité de l’eau — mares, rivières ou marigots — demeure essentielle. Sensibiliser les enfants aux dangers de ces zones et leur apprendre à ne jamais s’y rendre seuls peut contribuer à prévenir de tels drames.

