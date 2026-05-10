Côte d’Ivoire : un Béninois risque dix ans de prison pour trafic de cocaïne

Un ressortissant béninois âgé de 52 ans comparaissait jeudi 7 mai 2026 devant le Tribunal du Pôle pénal économique et financier d’Abidjan pour trafic international de drogue et blanchiment de capitaux. Il risque une peine de dix ans de prison ferme, a-t-on appris de source judiciaire.

Identifié sous les initiales Moustapha A., le prévenu a été arrêté en novembre 2024 à la salle d’embarquement de l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour la France. Selon sa version des faits exposée à la barre, tout serait parti d’une requête formulée par un certain Steeve, homme d’affaires nigérian présenté comme commerçant en pierres précieuses, qui lui aurait proposé 10 000 euros pour convoyer deux valises vers la France.

N’étant pas disponible en raison de vacances passées en Côte d’Ivoire avec son épouse, Moustapha A. qui réside habituellement en France où il est employé dans une entreprise, aurait alors sous-traité la mission à un compatriote béninois nommé Idrissou, qu’il fit venir spécialement du Bénin.

Mais au dernier moment, Steeve aurait exigé que Moustapha A. accompagne Idrissou pour garantir la livraison. C’est lors du contrôle de sécurité à l’embarquement qu’Idrissou fut intercepté, avant de désigner Moustapha A. comme le véritable propriétaire des bagages. Ceux-ci contenaient en réalité huit kilogrammes de cocaïne.

Un co-prévenu décédé, un seul accusé à la barre

L’affaire a pris un tournant inattendu au cours de la procédure quand Idrissou est décédé pendant l’enquête préliminaire, laissant Moustapha A. seul à répondre des faits devant le tribunal. À la barre, le prévenu a maintenu sa version en plaidant l’ignorance : « J’ai été naïf », a-t-il déclaré en affirmant croire de bonne foi que les valises contenaient de la poudre d’or, comme indiqué par Steeve.

Le ministère public a requis la condamnation de Moustapha A. à dix ans de prison ferme et une amende de 20 millions de FCFA (environ 30 500 euros), peine maximale prévue par la loi ivoirienne en matière de trafic international de stupéfiants. Son avocat a plaidé pour l’indulgence du tribunal, en arguant que si son client avait réellement eu connaissance de la drogue, il se serait enfui à l’interpellation d’Idrissou plutôt que de rester sur place et d’assumer sa responsabilité. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.