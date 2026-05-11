Côte d’Ivoire: un Béninois jugé pour trafic de drogue et blanchiment de capitaux

Un ressortissant béninois de 52 ans, identifié comme Moustapha A., comparaît devant le tribunal du Pôle pénal économique et financier d’Abidjan pour trafic international de drogue et blanchiment de capitaux.

Placé sous mandat de dépôt depuis novembre 2024, il risque dix ans de prison ferme, conformément aux réquisitions du parquet lors de l’audience du jeudi 7 mai 2026.

Les faits

Selon ses déclarations rapportées par Africaho, l’affaire remonte à une proposition faite par un ami, Steeve, présenté comme un homme d’affaires nigérian actif dans le commerce de pierres précieuses. En séjour en Côte d’Ivoire avec son épouse, Moustapha A. aurait accepté de transporter deux valises supposées contenir de la poudre d’or vers la France, en échange de 10 000 euros.

Ne pouvant effectuer lui-même le voyage, il aurait sollicité un compatriote béninois, Idrissou, resté au pays. Mais Steeve aurait exigé que Moustapha accompagne Idrissou jusqu’en France.

Le 7 novembre 2024, les deux hommes se sont présentés à l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. Les bagages enregistrés au nom d’Idrissou ont été contrôlés par les services de sécurité, révélant la présence de 8 kg de cocaïne. Idrissou aurait alors désigné Moustapha A. comme propriétaire des valises.

Les réquisitions et la défense

À la barre, le prévenu a affirmé qu’il ignorait la présence de drogue dans les bagages, déclarant : « J’ai été naïf ». Le procureur a requis 10 ans de prison ferme et une amende de 20 millions de FCFA. Son avocat a plaidé une lecture plus nuancée du dossier, estimant que son client aurait pu être manipulé et rappelant qu’il ne s’est pas enfui après l’interpellation. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 28 mai 2026.