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Côte d’Ivoire : un bateau se détache et s’échoue sous le pont Félix Houphouët-Boigny

En Côte d’Ivoire, un bateau de transport de passagers s’est échoué le dimanche 15 mars 2026 sous le pont Félix Houphouët-Boigny, dans le sens Treichville-Plateau, sans faire de victime, d’après un communiqué du ministère délégué chargé des Affaires maritimes.

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Côte d’Ivoire : un bateau se détache et s’échoue sous le pont Félix Houphouët-Boigny
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L’incident s’est produit tôt dans la matinée du dimanche 15 mars 2026 et a été signalé par les agents de la Police maritime basés à Treichville. Le navire, qui appartiendrait à la Compagnie ivoirienne de transport (CITRANS), s’est retrouvé immobilisé contre la pile n°5 du pont. Son identification précise est toujours en cours, mais il est généralement amarré au quai lagunaire de l’entreprise, situé au Plateau.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les fortes pluies tombées dans la nuit précédente auraient desserré les amarres du bateau, provoquant ainsi sa dérive.

Par mesure de sécurité, les autorités maritimes préconisent le balisage immédiat de la zone. Le Centre de recherche et de coordination maritime (MRCC), à travers son bureau des opérations, a par ailleurs pris contact avec la direction de CITRANS afin de mettre en place les opérations nécessaires pour retirer l’embarcation échouée.

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