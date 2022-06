Côte d’Ivoire : très en colère, BB Sans Os crache ses griefs contre Ariel Sheney

L’ancien danseur de DJ Arafat, devenu artiste chanteur , Bb sans Os a craché ses griefs contre Ariel Sheney et certains acteurs du showbiz ivoirien dans l’émission Accusé, levez-vous de ce samedi 04 juin 2022.

Bébé sans OS qui se fait appeler désormais Sans OS est en colère contre Ariel Sheney, ex-poulain de DJ Arafat. Reçu sur l’émission Accusé, levez-vous ce samedi, il estime que sa chute vient du manque de soutien d’Ariel Sheney avec qui, il a côtoyé DJ Arafat. « Aucun média ne me soutient, depuis le début jusqu’à la fin, je n’ai reçu aucun soutien », a-t-il dénoncé avant de cracher sa colère noire contre Ariel Sheney sur qui, il dit avoir compté.

« Ce qui m’a le plus fait mal quand vous dites que je suis tombé, je ne peux pas comprendre que, j’ai fait un feat avec un petit frère dans la vie réelle que j’accepte comme grand frère dans la musique, Ariel Sheney et qui n’accepte même pas de partager le clip sur sa page », a-t-il déclaré.

Pour lui, il ne sert à rien d’accepter de faire le clip et ne pas publier sur sa page pour lui donner de la force, de la visibilité. « Et tu laisses le clip noyer dans le noir sans aucune promo », dit-il en reprochant à Ariel Sheney de l’avoir boycotter lors de ses prestations. « Et quand tu vas en prestation, tu ne me mets pas dans ton staff, a-t-il ajouté.

Sur l’émission , Bb sans os a confié avoir demandé personnellement à Ariel Sheney de partager la vidéo sur ses réseaux sociaux notamment sur sa page Facebook. Mais dit-il, la réponse a été « OK » sans suite. Dans ses révélations, il a aussi dénoncé avoir été presque snobé par Molare alors qu’il n’avait fait que répondre à sa propre invitation dans son Bureau.