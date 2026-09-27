Côte d’Ivoire : seul candidat, Guillaume Soro rempile à la tête de GPS

Guillaume Soro a été reconduit à la tête de Générations et Peuples Solidaires (GPS), à l’issue du scrutin interne organisé samedi 26 septembre 2026. L’ancien Premier ministre ivoirien était le seul candidat en lice pour la présidence de son mouvement.

Cette réélection intervient au terme d’un processus lancé début septembre. Le dépôt des candidatures avait été ouvert le 8 septembre après la décision de la Conférence nationale d’expression citoyenne de fixer au 26 septembre le renouvellement du mandat du président de GPS.

Guillaume Soro avait officialisé sa candidature le 12 septembre. Son équipe de campagne avait annoncé le dépôt de son dossier le lendemain auprès du Comité électoral du mouvement. À l’expiration du délai prévu, aucune candidature concurrente n’avait été enregistrée.

Guillaume Soro reste aux commandes de GPS

Ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro dirige GPS depuis sa création. Sa reconduction maintient donc la direction actuelle du mouvement, qui poursuit ses activités politiques depuis l’étranger.

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Le processus interne prévoyait notamment la présentation d’un programme consacré à l’avenir de GPS et à ses propositions pour la Côte d’Ivoire. La réélection de Guillaume Soro ne s’est accompagnée, dans les éléments rendus publics, d’aucune annonce nouvelle sur un éventuel retour en Côte d’Ivoire ni sur une future candidature nationale.