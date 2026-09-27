Guinée : après la mort de Sidya Touré, le gouvernement lui rend hommage

Le gouvernement guinéen a officiellement annoncé samedi 26 septembre 2026 le décès de l’ancien Premier ministre Sidya Touré et présenté ses condoléances à sa famille. L’ancien chef du gouvernement est mort vendredi à Paris à l’âge de 81 ans.

L’annonce gouvernementale est intervenue au lendemain de la disparition de cette figure majeure de la vie politique guinéenne. Sidya Touré avait dirigé le gouvernement de 1996 à 1999 sous Lansana Conté avant de devenir l’un des principaux responsables de l’opposition à travers l’Union des forces républicaines (UFR).

Sa disparition a provoqué une série de réactions au sein de la classe politique. L’ancien président Alpha Condé a salué la mémoire d’un « homme d’État » et rappelé que, malgré leurs divergences, Sidya Touré avait accepté de servir comme Haut représentant du chef de l’État. Cellou Dalein Diallo a de son côté évoqué un ami et un compagnon de route et de lutte.

Les hommages se multiplient

Le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a également rendu hommage à Sidya Touré, qu’il a présenté comme un réformateur pragmatique. Plusieurs autres responsables politiques ont souligné son passage à la Primature et son rôle durable dans la vie publique guinéenne.

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Sidya Touré vivait hors de Guinée depuis plusieurs années. Son décès est survenu à Paris, où il était soigné. Le programme de rapatriement de sa dépouille et des obsèques n’avait pas encore été officiellement communiqué au moment des premières réactions.

Son parti, l’UFR, avait été dissous en 2026 avec plusieurs autres formations politiques dans le cadre d’une décision des autorités guinéennes. La disparition de son ancien président intervient donc dans un contexte de recomposition de la scène politique du pays.