Bénin : l’Algérie veut renforcer l’armée face aux menaces asymétriques

L’Algérie a proposé au Bénin de partager son expertise opérationnelle et de renforcer la formation des Forces armées béninoises face aux menaces asymétriques. L’offre a été formulée le 24 septembre 2026 à Cotonou par l’ambassadeur d’Algérie, Ammar Hadjar, lors d’une audience avec le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan.

Les échanges ont porté sur la formation, le développement des compétences et la possibilité de structurer davantage la coopération militaire entre les deux pays. La partie béninoise a exprimé son intérêt pour un accompagnement durable fondé sur l’expérience algérienne en matière de lutte contre les groupes armés.

Gildas Agonkan a notamment plaidé pour des accords-cadres susceptibles de couvrir la politique de défense et l’interopérabilité des forces. Aucune date de signature d’un accord n’a encore été annoncée.

Cotonou multiplie les partenariats de défense

Cette offre algérienne intervient alors que le Bénin renforce ses échanges avec plusieurs partenaires militaires. Ces dernières semaines, les autorités ont également eu des discussions avec les États-Unis, l’Allemagne et les Émirats arabes unis autour de la formation, des équipements et du renforcement des capacités opérationnelles.

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Le Bénin fait face à des attaques armées dans sa partie septentrionale, près des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Le gouvernement cherche depuis plusieurs années à renforcer les moyens humains, techniques et logistiques des forces déployées dans cette zone.