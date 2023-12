Côte d’Ivoire: Serge Kassy lève un coin de voile sur ses relations tendues avec Alpha Blondy

Le chanteur ivoirien de Reggae, Serge Kassi lève un coin de voile sur ses relations tendues avec Alpha Blondy. Il l’a fait savoir lors de son passage sur l’émission Peopl’Emik de la 3.

Serge Kassy était récemment l’invité de l’émission Peopl’Emik, difffusée sur la 3. Au cours des échanges, il est revenu sur ses relations avec la star ivoirienne de Reggae, Alpha Blondy. A l’en croire, Jagger est un grand-frère à lui. Et il mérite d’être respecté car il a révolutionné le Reggae made in Africa jusqu’à en Europe. « Il a tenu la dragée haute à tous les grands artistes de son temps. Car il partait enregistrer en Jamaïque. Les Jamaïcains se sont rendus compte qu’il y avait aussi un autre talent en Afrique qui remplit aussi des stades », a laissé entendre Serge Kassy.

Malheureusement, cette bonne relation entre les deux hommes a reçu de coups à un moment donné, surtout après la crise post-électorale, lors de ses 12 années d’exil en France. « Il a fait des choses qu’on ne fait pas à un petit frère. Le petit frère a réagi. Je n’ai pas envie de revenir dessus », a souligné Serge Kassy.

Pour conclure, Serge Kassy a laissé entendre qu’en bon petit frère, il a mené des démarches auprès d’Alpha Blondy, à son retour au pays. Malheureusement, Alpha Blondy n’a pas du tout été réceptif. Mais il garde toujours espoir qu’ils vont redevenir comme par le passé. «On n’est plus jeunes. Nous sommes dans la deuxième phase de notre vie sur terre. On ne doit pas partir vers l’Éternel avec des palabres. Alpha est ambassadeur de la paix. Je laisse donc le temps faire les choses. Quand il sera dans les dispositions de me recevoir, nous nous parlerons. Nos différends vont certainement s’aplanir », espère-t-il.

Pour rappel, de retour au bercail, après 12 ans d’exil en France, le chanteur de Reggae, Serge Kassy a récemment sorti un album de 13 titres, intitulé « Le Ressuscité. Il est rentré en Côte d’Ivoire avec les artistes François Kençy et Gadji Céli.