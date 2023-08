Côte d’Ivoire: Samuel Eto’o Fils inaugure un stade modulable à Assouindé

Un stade modulable construit par le conseil municipal pour la pratique du maracana, du handball, du volleyball, du basketball et de la pétanque a été inauguré le lundi 14 août 2023 par Samuel Eto’o Fils, ancien footballeur international camerounais.

Eto’o Fils, parrain de la cérémonie, a félicité l’initiative du conseil municipal en raison de l’importance du sport dans la vie des populations. Aussi, il a souligné que le sport est un moyen de rassemblement et non discriminatoire. « Au football, il n’y a pas de pauvres, il n’y a pas de riche, nous nous retrouvons dans un stade et nous passons un bon moment », a-t-il argumenté.

Par ailleurs, il a demandé aux jeunes d’Assinie de croire en leur rêve et de faire preuve de valeur, de leur talent. Notons que Samuel Eto’o se trouvait avec sa femme Georgette.

- Publicité-

Le maire d’Assinie veut que la jeunesse, les touristes et les vétérans aient un lieu de divertissement. De plus, il a expliqué que le choix de Samuel Eto’o Fils comme parrain était justifié par sa volonté de donner à la jeunesse un exemple de réussite en dehors de la politique.

Articles similaires