Côte d’Ivoire : rumeur d’enlèvement d’Adama Bictogo, info ou intox ?

En Côte d’Ivoire, dans la soirée du mardi 10 février 2026, des publications sur les réseaux sociaux ont affirmé qu’Adama Bictogo, ancien président de l’Assemblée nationale et fondateur du groupe SNEDAÏ, aurait été interpellé par des individus encagoulés.

En Côte d’Ivoire, dans la soirée du mardi 10 février 2026, des publications sur les réseaux sociaux ont affirmé qu’Adama Bictogo, ancien président de l’Assemblée nationale et fondateur du groupe SNEDAÏ, aurait été interpellé par des individus encagoulés.

L’information, relayée par Moussa Sanou, qui cite un communiqué de Me Kouamé Fulgence présenté comme l’avocat de M. Bictogo, évoquait un « enlèvement » survenu vers 20 heures au domicile de l’homme politique, suivi d’une perquisition et du vol de biens de valeur.

Contacté par le confrère ivoirien Linfodrome, Alain Toussaint, proche collaborateur de M. Bictogo, a formellement démenti ces affirmations : « C’est une fake news ». D’autres sources confirment que l’ancien président de l’Assemblée nationale n’a pas été visité par des individus encagoulés.

Publicité

Selon son entourage, Adama Bictogo, également maire de la commune de Yopougon, prépare la première réunion du Conseil municipal prévue ce vendredi 13 février 2026 avec ses adjoints et conseillers.