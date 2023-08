Côte d’Ivoire : Roseline Layo et son mari menacés de mort par… (vidéo)

- Publicité-

Depuis un moment, la chanteuse ivoirienne Roseline Layo et son mari ont reçu de terrifiants messages indiquant leur mort imminente. Ce jeudi, elle a donc fait une sortie afin de rendre les choses plus claires.

Dans un direct sur son Facebook, Roseline Layo a interdit à ses fans de la contacter pour lui annoncer sa mort ou celle de son mari. De plus, elle a donné un énorme coup de gueule aux personnes qui ont publié ces messages.

« Depuis un bon moment, il y a un truc qui devient très récurrent avec moi et mon époux. Chaque jour que Dieu fait, des prophètes nous contactent pour nous dire que les gens veulent nous tuer par empoisonnement. Chaque fois, on nous dit qu’on va mourir. Et les gens osent contacter mon mari pour le prévenir. Qu’est-ce qu’on vous a fait ? Est-ce qu’on vous a offensés ? Ça suffit comme ça. Qu’est-ce qu’il y a ? Est-ce que nous sommes le seul couple dont la femme est artiste et le mari est son manager ? Vous osez même envoyer des messages à mon mari pour lui annoncer des malheurs. Nous sommes fatigués. Arrêtez de me faire peur. C’est bon maintenant. Nous aussi, on a des guides spirituels. Vous venez jusqu’à frapper à ma porte et insister pour me voir. C’est quoi tout ça ? Si vous rêvez de nous, arrêtez de chercher à nous rencontrer. Priez simplement pour nous et c’est bon ». A-t-elle déclaré.

Roselyne Layo de son vrai nom Layo Man Roseline, est une artiste chanteuse, auteur-compositeur, interprète ivoirienne, née le 21 décembre 1993 à Man, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Aussi, Roseline Layo est en couple avec Gnahou David et elle a deux enfants. Le samedi 1er octobre 2022, son mariage est célébré à l’hôtel communal de Cocody.

