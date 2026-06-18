Côte d’Ivoire : nuit de panique à Abidjan après un incendie au China Mall de Koumassi

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du 17 au 18 juin 2026 au China Mall de Koumassi, à Abidjan, avant de toucher la société Fer Ivoire voisine. Les sapeurs-pompiers militaires ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre, dont les causes restent encore inconnues.

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2026 au China Mall, dans la commune de Koumassi, à Abidjan. Le feu s’est ensuite propagé vers la société Fer Ivoire, située dans le même secteur, le long du boulevard Félix Houphouët-Boigny, anciennement boulevard Valéry Giscard d’Estaing. Les causes du sinistre restent, pour l’heure, inconnues.

La nuit a été mouvementée dans la commune de Koumassi. Un violent incendie s’est déclenché au China Mall, important centre commercial situé dans le secteur de l’hôtel Ibis, sur l’un des grands axes routiers d’Abidjan. Selon les premières informations, les flammes ont rapidement gagné en intensité avant d’atteindre la société Fer Ivoire, voisine du site touché.

Des images diffusées en direct sur TikTok ont montré l’ampleur du sinistre. On y aperçoit de hautes flammes et un épais nuage de fumée s’élevant au-dessus de la zone commerciale. Ces vidéos, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont rapidement attiré l’attention des internautes et suscité de nombreuses inquiétudes.

D’importants moyens de secours mobilisés

Alertés, les éléments du Groupement des sapeurs-pompiers militaires, notamment ceux de la zone 4, se sont déployés sur les lieux pour tenter de circonscrire le feu. Les opérations se sont annoncées difficiles en raison de l’intensité des flammes et de l’ampleur du brasier.

Au moment des dernières images relayées, l’incendie semblait toujours actif par endroits, malgré l’intervention des secours. Les pompiers poursuivaient leurs efforts pour éviter une propagation plus importante du feu dans cette zone très fréquentée de Koumassi.

Les forces de police étaient également présentes afin de sécuriser le périmètre. Leur intervention visait notamment à tenir les curieux à distance, faciliter le travail des secours et limiter les risques autour du site sinistré.

Aucun bilan officiel n’a encore été communiqué concernant d’éventuelles victimes. L’étendue exacte des dégâts matériels n’est pas non plus connue à ce stade. Le China Mall étant un espace commercial fréquenté quotidiennement par de nombreux clients et commerçants, l’incendie pourrait toutefois avoir causé d’importantes pertes.

Les causes du feu encore inconnues

Pour l’heure, aucune hypothèse officielle n’a été avancée sur l’origine du sinistre. Les circonstances dans lesquelles le feu s’est déclaré restent à établir. Les premières constatations des pompiers et des services compétents devraient permettre d’en savoir davantage dans les prochaines heures.

Situé le long du boulevard Félix Houphouët-Boigny, dans un secteur stratégique de Koumassi, le China Mall occupe une place importante dans l’activité commerciale de la commune. L’incendie qui l’a touché, ainsi que la société Fer Ivoire voisine, a fortement marqué la nuit dans cette partie d’Abidjan.

En attendant une communication officielle sur le bilan et les causes de l’incendie, les regards restent tournés vers les sapeurs-pompiers et les autorités sécuritaires mobilisées sur le terrain.