Côte d’Ivoire : NSIA Finance rebaptisée NSIA Capital, société de gestion et d’intermédiation

NSIA Finance a officiellement changé de nom pour devenir NSIA Capital, Société de gestion et d’intermédiation, une transformation annoncée le 17 février à Abidjan lors d’un CEO Talk et visant à recentrer l’activité du groupe sur l’investissement, le conseil et le financement structuré en Afrique de l’Ouest, avec un accent sur le financement durable et le renforcement de l’intervention sur les marchés de capitaux.

La mutation s’inscrit dans la réorganisation stratégique pilotée par le président du groupe, Jean Kacou Diagou. Le lancement a réuni plusieurs responsables de la holding : Léonce Yacé, directeur général de la holding financière, Isaac Dé, président du conseil d’administration, et Max-Alphée Djecketh, directeur général de la nouvelle entité. Selon la communication du groupe, cette évolution formelle traduit une volonté de positionner NSIA Capital comme un acteur majeur de la structuration financière en région.

Dans ses déclarations publiques, Max-Alphée Djecketh a présenté la nouvelle identité comme plus qu’un simple changement de dénomination : « Cette nouvelle identité traduit notre ambition de jouer un rôle accru dans le financement de l’économie, en optimisant le rendement du portefeuille clients et en proposant des solutions d’investissement et de financement innovantes, performantes et adaptées aux réalités africaines. » Le groupe précise par ailleurs que l’activité d’intermédiation boursière se poursuit sans rupture, afin d’accompagner les filiales et succursales du groupe en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Togo et en Guinée.

Orientation stratégique et capacités opérationnelles renforcées

Les dirigeants ont insisté sur la continuité opérationnelle : le changement de dénomination n’affecte ni les engagements antérieurs ni le fonctionnement des services existants. Léonce Yacé a qualifié la démarche d’alignée sur une volonté de structurer des plateformes financières capables de mobiliser des capitaux et d’accompagner le développement économique du continent. De son côté, Isaac Dé a souligné l’intention de consolider le positionnement du groupe sur les métiers de l’investissement, du conseil et du financement, en mettant en avant une gouvernance qu’il estime renforcée et une fenêtre d’action tournée vers des projets à fort impact.

NSIA Capital se donne pour mission d’intervenir sur plusieurs volets : structuration d’opérations, ingénierie financière, mobilisation de ressources sur les marchés de capitaux régionaux et accompagnement stratégique des entreprises. Le recours aux marchés de capitaux, notamment dans l’espace UEMOA, est présenté comme un levier pour diversifier les sources de financement au-delà du crédit bancaire traditionnel, en réponse aux besoins en infrastructures, en industrialisation et en financement des petites et moyennes entreprises.

Le groupe cite des précédents opérationnels et des initiatives du périmètre NSIA pour illustrer ces ambitions, notamment des opérations de titrisation et de mobilisation de capitaux sur la zone UEMOA. Le slogan adopté pour la nouvelle entité, « Donnez de l’élan à vos investissements », a été présenté au public lors de la cérémonie de lancement