Côte d’Ivoire : nouvelles amendes routières en vigueur
Depuis le 1er mars 2024, de nouvelles amendes routières s’appliquent en Côte d’Ivoire. Les agents verbalisateurs utilisent désormais des carnets forfaitaires révisés, établis conformément au décret n°2022-631 du 3 août 2022. Pourtant, de nombreux usagers ignorent encore les sanctions exactes encourues au volant ou sur deux-roues.
La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), sous la signature de son directeur général par intérim Ahoussi Arthur, a publié la liste complète des infractions, classées en quatre paliers selon leur gravité.
Infractions courantes : 2 000 F CFA
Le premier palier sanctionne les infractions les plus fréquentes, au nombre de 19 : circulation sur la gauche, dépassements mineurs de vitesse, défaut d’éclairage, non-port de la ceinture ou du casque, circulation de cyclistes sur autoroute, transport d’enfants sans siège sécurisé, et autres comportements routiers à risque limité.
Infractions intermédiaires : 3 000 F CFA
Le deuxième palier concerne 15 infractions. Parmi elles : circulation sur la bande d’arrêt d’urgence, franchissement du terre-plein central, obstruction de la vision du conducteur, usage abusif des avertisseurs sonores, transport inapproprié de passagers sur cycles et cyclomoteurs, et circulation de cavaliers sur autoroute.
Infractions graves : 5 000 à 10 000 F CFA
Ce palier couvre 20 infractions plus sérieuses : refus de céder le passage, dépassements dangereux, vitesse excessive, stationnement gênant, circulation sur trottoir ou accotement, chargements dépassant 4 mètres, et non-respect des passages à niveau ou des feux de signalisation.
Infractions très graves : 10 000 F CFA
Le dernier palier regroupe neuf infractions particulièrement dangereuses : dépassements à plus de 20 km/h au-dessus de la limite, dépassements interdits ou effectués dans des conditions à risque, usage du téléphone au volant, refus d’obtempérer à un agent de contrôle, et manœuvres mettant en danger la circulation.
Ces nouvelles amendes s’appliquent à tous les usagers de la route : conducteurs motorisés, cyclistes et piétons, sur l’ensemble du territoire ivoirien. Le Trésor public rappelle que le respect de ces règles vise avant tout à renforcer la sécurité sur les routes.