Côte d’Ivoire : Miss Olivia Yacé porte plainte pour usurpation d’identité

La miss Côte d’Ivoire 2022, Olivia Yacé a porté plainte pour usurpation de son identité sur les réseaux sociaux et appelle ses fans à la vigilance contre toute forme d’escroquerie.

La troisième plus belle femme au monde, l’ivoirienne Olivia Yacé a été victime d’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux. Elle a dénoncé les faits ce mardi dans un message sur sa page Facebook. « Attention faux compte. Il y a plusieurs personnes qui utilisent mon nom et mon image à des fins malsaines. Je vous prie d’être très vigilants. Je n’ai qu’une seule page sur Facebook et c’est celle-ci « , a alerté la fille de l’actuel maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé.

Selon la miss Cote d’Ivoire, tout autre compte ou toute page portant son nom ne saurait émaner d’elle. « Aussi, des plaintes ont été déposées auprès des autorités compétentes. Soyons tous vigilants et signalons tous ces faux comptes », a-t-elle précisé.

Née en 1998 aux États-Unis, Olivia Yacé est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants. Fille de l’actuel maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, et de son épouse depuis 1994 Yolande Eluh Yacé, elle s’intéresse très tôt au mannequinat et défile pour plusieurs créateurs locaux. Reine de beauté ivoirienne élue Miss Côte d’Ivoire 2021, la jeune femme est également la deuxième dauphine Miss Monde 2021.