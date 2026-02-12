Côte d’Ivoire : Mamadou Koné élu président de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (FANAF)

La 50e assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (FANAF), tenue à Abidjan, a confirmé l’élection de l’Ivoirien Mamadou Koné à la présidence de l’organisation continentale, a annoncé la clôture des travaux le 11 février 2026. Directeur général de SanlamAllianz Côte d’Ivoire, il a été choisi par les délégués face à deux autres candidats lors d’un scrutin organisé en marge de cette messe annuelle du secteur des assurances.

La 50e assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (FANAF), tenue à Abidjan, a confirmé l’élection de l’Ivoirien Mamadou Koné à la présidence de l’organisation continentale, a annoncé la clôture des travaux le 11 février 2026. Directeur général de SanlamAllianz Côte d’Ivoire, il a été choisi par les délégués face à deux autres candidats lors d’un scrutin organisé en marge de cette messe annuelle du secteur des assurances.

La candidature de Mamadou Koné était portée par l’Association des sociétés d’assurance de Côte d’Ivoire (ASACI), dont il est le président depuis 2021. Diplômé d’un MBA de la London Business School et fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, il cumule des responsabilités nationales et régionales qui ont été mises en avant au cours de la campagne interne à la FANAF.

Dans son parcours institutionnel, Mamadou Koné a occupé un siège au Bureau exécutif de la FANAF pendant six ans et a siégé au Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). Depuis janvier 2023, il est également vice-président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Il succède au Gabonais César Ekomie-Afene à la tête de la FANAF.

Publicité

Priorités annoncées et positionnement stratégique

Lors d’une interview accordée à Sika Finance en amont de l’élection, Mamadou Koné a détaillé les axes qu’il entend défendre à la tête de la FANAF. Il a exprimé la volonté d’orienter l’organisation vers un rôle plus opérationnel, axé sur l’innovation et la transformation digitale, la formation des talents, et l’identification de nouveaux relais de croissance pour le marché assurantiel africain.

Le nouveau président a insisté sur la nécessité d’un dialogue renforcé avec les régulateurs et les États, estimant que la FANAF doit évoluer au-delà de fonctions strictement institutionnelles pour devenir une plateforme stratégique d’accompagnement des membres. « Nous sommes à un moment charnière. Nous ne pouvons plus nous permettre l’immobilisme », a-t-il déclaré, appelant à une « rupture assumée » dans la gouvernance et l’orientation du secteur.

Les observateurs présents à Abidjan ont noté que la candidature de Koné s’appuyait sur son ancrage dans le premier marché assurantiel de la zone CIMA et sur son expérience au sein d’organismes régionaux. Le scrutin qui l’a porté à la présidence s’est déroulé en clôture de la 50e assemblée, au terme d’une session où les enjeux de digitalisation et de développement des compétences ont été largement débattus

Publicité