Côte d’Ivoire : Mamadou Hawa Gassama libéré après une grâce présidentielle

Condamné à trois ans de prison pour « offense au chef de l’État » ivoirien, le membre du Conseil national de transition (CNT) malien Mamadou Hawa Gassama a été remis en liberté le 10 février, à la suite d’une grâce présidentielle.



Proche du président de la transition malienne Assimi Goïta, il avait été condamné le 30 janvier par la justice ivoirienne pour des propos visant le président Alassane Ouattara. Il a quitté la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) après un peu plus de sept mois de détention.



L’annonce de sa libération a été faite par son avocat, Me Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice. Selon lui, son client a bénéficié d’une « mesure de grâce présidentielle, prise par décret du chef de l’État de Côte d’Ivoire ». Mamadou Hawa Gassama avait auparavant indiqué son intention de faire appel de sa condamnation.



Arrêté le 2 juillet à l’aéroport d’Abidjan, alors qu’il s’apprêtait à regagner Bamako après un séjour familial, il avait été entendu par la Direction de la surveillance du territoire (DST), inculpé pour « offense au chef de l’État » puis placé en détention provisoire. Les faits reprochés remontent à septembre 2022, en pleine crise diplomatique entre Bamako et Abidjan autour des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Mamadou Hawa Gassama avait alors qualifié Alassane Ouattara « d’ennemi du Mali » et affirmé disposer de « preuves » de son implication dans une tentative de déstabilisation de la junte malienne.



La possibilité d’une grâce avait été évoquée dès le prononcé du verdict. Selon des sources proches du dossier, la défense avait mis en avant l’âge du responsable malien, 67 ans, ainsi que les excuses adressées au président ivoirien dans un courrier daté du 10 juillet, dans lequel il exprimait ses « regrets » et ses « excuses ». Malgré sa libération, Mamadou Hawa Gassama reste frappé d’une interdiction de séjour en Côte d’Ivoire pour une durée de trois ans.