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Côte d’Ivoire-Mali : le tracé définitif de la frontière commune adopté à Bamako

La Côte d’Ivoire et le Mali ont adopté le tracé définitif de leur frontière commune et validé l’avant-projet de traité de délimitation à l’issue d’une réunion de leur commission technique mixte tenue du 21 au 25 août 2026 à Bamako. Cette décision marque une nouvelle étape dans la formalisation juridique de leur frontière commune.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Politique
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Côte d’Ivoire-Mali : le tracé définitif de la frontière commune adopté à Bamako
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Les deux délégations ont aussi approuvé le schéma du canevas de base destiné aux futures opérations de démarcation et d’installation des bornes frontalières. Ce dispositif doit servir de référence technique pour la matérialisation du tracé sur le terrain.

Les travaux de Bamako s’inscrivent dans la continuité de la mission conjointe de reconnaissance technique menée du 12 au 19 avril 2026 dans la zone de Pogo-Zégoua. En juin, Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire, indiquait que plus de 90 % du tracé frontalier entre les deux pays faisaient déjà l’objet d’un accord.

La signature du traité de délimitation et la mise en place du canevas de base sont annoncées avant la fin de l’année 2026. Ces prochaines étapes doivent ouvrir la voie aux opérations de démarcation de la frontière commune.

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