Côte d’Ivoire : Maabio déférée ce 13 février pour conduite sans permis

Maabio, influenceuse ivoirienne de son vrai nom Yeelen Virginie Kouamé, a été déférée ce vendredi 13 février 2026 devant le parquet d’Abidjan pour conduite sans permis et usage du téléphone au volant, selon Police Secours.

L’affaire a éclaté après la diffusion d’une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle apparaît en train de conduire tout en tenant son téléphone portable. Rapidement devenue virale, la séquence a attiré l’attention des autorités.

Convoquée devant la commission de retrait de permis de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC), il a été constaté qu’elle ne possédait aucun permis de conduire. Or, la conduite sans permis constitue une infraction, aggravée ici par l’usage du téléphone au volant.

Le dossier a ensuite été transmis à la Préfecture de Police d’Abidjan. À l’issue de son audition, l’influenceuse a été présentée au procureur de la République. Elle devra répondre des chefs d’accusation de conduite sans permis, usage du téléphone au volant et mise en danger potentielle d’autrui.