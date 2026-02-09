Côte d’Ivoire : Maabio convoquée pour usage du téléphone au volant

L’influenceuse ivoirienne Yeelen Virginie Kouamé, connue sous le pseudonyme « Maabio », est convoquée mercredi 11 février 2026 à la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC). Elle devra s’expliquer devant la Commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire après la diffusion d’une vidéo la montrant utiliser son téléphone portable au volant.

Cette pratique constitue une infraction au Décret N° 2013-711 du 18 octobre 2013, qui interdit l’usage de tout moyen de communication en conduite. La séance se tiendra à 15h00, au siège de la DGTTC, Plateau, tour E, 16ᵉ étage. Le document officiel recommande la présence physique de l’influenceuse.

La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions contrastées, entre critiques pour imprudence et minimisation de l’infraction. Cette convocation s’inscrit dans la campagne gouvernementale de lutte contre l’incivisme routier, visant à sensibiliser les conducteurs aux dangers de l’usage du téléphone au volant.