Côte d’Ivoire : l’influenceuse Maabio entendue pour conduite sans permis

En Côte d’Ivoire, la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a conduit les autorités à réagir rapidement. Sur les images, l’influenceuse ivoirienne Yeelen Virginie Kouamé, plus connue sous le pseudonyme « Maabio », apparaît au volant d’un véhicule dans des conditions jugées préoccupantes.

À la suite de plusieurs signalements de citoyens dénonçant une conduite imprudente et une violation manifeste des règles de sécurité routière, le secrétariat permanent de la Commission de suspension et de retrait du permis de conduire a procédé à son interpellation puis à son audition.

Selon les conclusions de cette audition, il a été établi que l’influenceuse ne possède pas de permis de conduire. Une infraction qualifiée de majeure par les autorités, d’autant plus qu’elle aurait été mise en scène et diffusée publiquement sur les réseaux sociaux. Les faits constituent une violation grave des dispositions en vigueur du Code de la route.

