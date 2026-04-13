Côte d’Ivoire : les tests de paternité désormais disponibles à Abidjan

La Côte d’Ivoire inaugure à Grand-Bassam un laboratoire d’analyses génétiques destiné à accélérer les enquêtes judiciaires et à rendre accessibles aux citoyens des examens ADN jusqu’ici réalisés à l’étranger, avec des tarifs annoncés à partir de 350 000 FCFA.

Installé dans la zone technologique du Vitib, cet équipement scientifique a été financé par l’Etat ivoirien pour réduire la dépendance aux laboratoires étrangers, diminuer les délais d’obtention des résultats et alléger les coûts pour les usagers. Les autorités mettent en avant la capacité du site à traiter à la fois des demandes médicales, comme les tests de filiation, et des prélèvements destinés aux enquêtes criminelles.

Ouvert au public et aux services de sécurité, le laboratoire propose désormais des prestations locales qui jusqu’alors impliquaient l’envoi d’échantillons hors du pays, avec les contraintes logistiques et financières que cela impliquait. Les responsables indiquent que l’accès aux tests de paternité et à d’autres analyses génétiques se fera selon des procédures standardisées adaptées aux besoins des particuliers et des institutions judiciaires.

Fonctions, équipements et premiers cas traités

Placée sous la supervision du professeur David Téa Okou, l’équipe technique du laboratoire dispose d’équipements de sécurité et d’appareils permettant le traitement d’un large éventail d’échantillons biologiques. Les techniciens formés sur place sont annoncés comme capables d’analyser des tissus, des écouvillons prélevés sur des scènes de crime, ainsi que des fragments matériels tels que des débris de peinture ou des morceaux de literie servant de pièces à conviction.

Le laboratoire est opérationnel depuis peu et a déjà reçu des pièces provenant d’enquêtes criminelles. Les premières analyses menées ont concerné l’identification des personnes présentes sur des scènes de faits à partir de supports variés envoyés par les services d’enquête. Les résultats produits par ces tests permettent, selon les responsables, d’établir des correspondances ADN et d’apporter des éléments d’identification et de filiation.

Sur le plan financier, les tarifs annoncés démarrent à 350 000 FCFA, montant qui peut varier en fonction de la nature et de la complexité des analyses demandées. Les responsables soulignent que la réalisation des examens sur le territoire national réduit les frais liés aux transferts internationaux d’échantillons et accélère la disponibilité des conclusions techniques pour les magistrats et les familles.

Outre l’impact attendu sur la rapidité des procédures judiciaires, le centre renforce les capacités scientifiques locales en matière de médecine légale et de biologie moléculaire. La Côte d’Ivoire rejoint ainsi le Bénin et le Ghana parmi les pays de la sous-région à disposer d’un laboratoire d’analyses ADN.