Côte d’Ivoire: les importations d’engrais ont bondi à 789 500 tonnes

Les importations agricoles d’engrais et d’amendements en Côte d’Ivoire ont progressé de 38 % entre 2024 et 2025, passant de 573 123 à 789 500 tonnes, un niveau record sur la période 2023-2025. Dans le même temps, la consommation apparente a augmenté de 41 % pour atteindre 593 107 tonnes, son plus haut niveau des trois dernières années.

Les exportations d’engrais ont en revanche reculé de 2 % en 2025, à 207 791 tonnes contre 212 762 tonnes un an plus tôt, tout en restant supérieures au niveau observé en 2023.

Selon le rapport de validation des statistiques des engrais, cette hausse des importations s’explique par la reprise de la demande, la baisse des prix internationaux observée depuis 2023 et de meilleures conditions d’approvisionnement, qui ont permis la constitution de stocks plus importants. Le document relie aussi le rebond de la demande nationale au coton et au cacao, avec une demande 2025 du coton estimée à 34 800 tonnes d’urée et 102 450 tonnes de NPK.

Le rapport indique également que la demande du cacao a dépassé 150 000 tonnes d’engrais pour la deuxième année consécutive en 2025. Le gouvernement ivoirien avait de son côté maintenu pour la campagne 2025-2026 les prix d’achat du coton graine et fixé les prix subventionnés du NPK et de l’urée.